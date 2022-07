Bei dem Angriff in einem Kopenhagener Einkaufszentrum mit mindestens drei Toten hat es sich nach Ansicht der dänischen Polizei nicht um eine Terrortat gehandelt. „Es gibt keine Hinweise in den Ermittlungen, Dokumenten oder Zeugenaussagen, die belegen könnten, dass es sich um Terror handelt“, sagte Chefinspekteur Søren Thomassen am Montag dem Sender TV2 zufolge. Der mutmaßliche Täter habe wahllos auf Menschen gefeuert.

Dabei starben ein 47-jähriger Mann mit russischer Staatsbürgerschaft, der in Dänemark lebte, sowie zwei 17-Jährige. Zudem wurden mindestens vier Menschen verletzt, darunter zwei Schweden.

Der mutmaßliche Schütze, ein 22-jähriger Däne, ließ sich ohne großen Widerstand in der Nähe des Tatorts festnehmen. Die Ermittler gehen davon aus, dass er allein handelte. Sie beschrieben ihn als „ethnischen Dänen“. Es sei noch zu früh, um Angaben zum Motiv zu machen, sagte , sagte Chefinspektor Søren Thomassen.

Die dänische Zeitung Ekstra Bladet veröffentlichte kurz nach dem Attentat ein Zeugenvideo, das den Täter zeigen soll. Zu sehen ist ein weißer Mann mit Caprihose, der ein Gewehr auf der Schulter trägt. Weitere Bilder zeigen, wie er mit der Waffe durch das Gebäude rennt. Laut Augenzeugen habe es sich um ein Jagdgewehr gehandelt.

Videos zeigen den mutmaßlichen Täter mit Gewehr

Am Tag vor dem Massaker veröffentlichte der Mann vier Videos mit einer Gesamtdauer von fast 10 Minuten. Alle zeigen ihn mit einem Gewehr oder einer Handfeuerwaffe. Er posiert mit den Waffen, kniet sich hin und hält sich ein Gewehr an den Kopf. Polizeipsychologen untersuchen derzeit seinen geistigen Gesundheitszustand.

Der Verdächtige sei der Polizei bekannt, allerdings nur „peripher“, sagte Thomassen auf einer Pressekonferenz. Es handle sich nicht um eine Person, „die wir besonders gut kennen“. Ermittlern liegen trotz der Onlinebotschaften des Verdächtigen keine Hinweise auf ein rassistisches Motiv vor.

Direkt nach der Tat veröffentlichten Zeugen Videos in den sozialen Medien, die den Täter zeigten. Demnach hielt sich der Schütze mit dem Gewehr auch außerhalb des Gebäudes auf. Er wurde gefilmt, wie er eine Außentreppe hinabsteigt.

Earlier, outside the shoppingcenter of #FIELDS pic.twitter.com/CyoVduC0yq — Anonymous Scandinavia🌐 Assange⏳ #NoExtradition (@AnonScandinavia) July 3, 2022

Laut Augenzeugenberichten hatte der Täter versucht, Menschen in dem Einkaufszentrum in die Falle zu locken, indem er ihnen beispielsweise sagte, seine Waffe sei nicht echt. Nach den ersten Schüssen flüchteten dann mehr als hundert Menschen aus dem Einkaufszentrum, wie dänische Medien berichteten. Frauen mit ihren Kindern auf dem Arm brachten sich in Sicherheit, Rettungshelfer trugen Menschen auf Tragen weg.

„Wir haben plötzlich Schüsse gehört, ich habe zehn Schüsse gehört, und wir sind gerannt soweit wir konnten, um uns in den Toiletten zu verstecken“, berichtete Isabella dem öffentlichen Rundfunksender DR. Sie habe sich zwei Stunden lang in dem Einkaufszentrum versteckt. Andere Augenzeugen beschrieben den Schützen als etwa 1,80 Meter großen Mann mit einem Jagdgewehr.

A 22 year old ethnic white male Dane has been arrested by police in connection with the mass shooting earlier in the Shopping Mall #Fields in Copenhagen pic.twitter.com/90CycJ7Rrd — Allan Straarup💙💛🌻 🌊🇩🇰🇬🇱🇫🇴🇪🇺🌍 (@Allan_Straarup) July 3, 2022

Auch der Zeitung „Jyllands-Posten“ sagten Zeuginnen, sie hätten Schüsse gehört. „Man wusste nicht, was passiert. Plötzlich brach überall Chaos aus“, sagte die 20-jährige Emilie Jeppesen dem Blatt. Ihre Freundin Astrid Kofoed Jørgensen sagte: „Jeder im Restaurant wurde in die Küche geschickt, dann saßen wir dort und konnten drei oder vier Schüsse hören.“

Auf Handyvideos, die auf Twitter veröffentlicht wurden, sind panisch flüchtende Menschen zu sehen, die schreiend durch das Einkaufszentrum laufen. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören.

BREAKING 🇩🇰 : Watch - The moment gunmen fired multiple people at 'Fields' shopping mall in #Copenhagen, Denmark.



BREAKING 🇩🇰 : Watch - The moment gunmen fired multiple people at 'Fields' shopping mall in #Copenhagen, Denmark.

♦️Man on a shooting rampage inside 'Fields' shopping mall. ♦️Several people shot according to Danish police.#Denmark pic.twitter.com/yift2Hipg8 — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) July 3, 2022

Ein Wachmann führt die Menschen, die sich vor dem Field's versammelt haben, vom Gebäude weg. Dabei ruft er: „Kommt schon! Alle raus! Sie schießen!“

Das Field's ist ein großes Einkaufszentrum im relativ neuen Viertel Ørestad im Süden von Kopenhagen. In der Nähe befindet sich auch die große Mehrzweckhalle Royal Arena. Dort war am Sonntag ein ausverkauftes Konzert des britischen Sängers Harry Styles geplant.

650 Meter vom Tatort entfernt sollte Harry Styles ein Konzert geben

Ein für den Abend in der nahegelegenen Royal Arena geplantes Konzert mit dem britischen Sänger Harry Styles sollte zunächst stattfinden, wurde nach Kritik jedoch abgesagt. Der 28-Jährige sollte nur etwa 650 Meter von dem Einkaufszentrum entfernt auftreten. „Mein Team und ich beten für jeden, der die Schüsse in dem Kopenhagener Einkaufszentrum miterlebt hat“; erklärte Styles in einem Snapchat-Post. „Ich bin schockiert.“

Die dänische Königsfamilie hatte zuvor einen Empfang abgesagt, den sie am Sonntagabend anlässlich der Tour de France geben wollte. Sonntag war der letzte Tag, an dem die Tour durch Dänemark fuhr.

Es ist das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass es in einer skandinavischen Hauptstadt einen Angriff gibt. Erst vor gut einer Woche waren in einer Schwulen-Bar in Oslo zwei Menschen getötet und 21 weitere verletzt worden. Der norwegische Geheimdienst PST stuft die Attacke als islamistischen Terroranschlag ein.