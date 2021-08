Grünheide - Der Chef des US-Elektroautobauers Tesla, Elon Musk, ist zu einem Besuch in Deutschland eingetroffen. Musk habe sich mit Vertretern der brandenburgischen Landesregierung getroffen, schrieb Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Mittwochabend im Online-Dienst Twitter. Er berichtete über ein „sehr entspanntes abendliches Treffen“, an dem auch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) teilgenommen habe. „Wir haben uns vertrauensvoll über die noch anstehenden Aufgaben ausgetauscht“, erklärte Steinbach.

Sehr entspanntes abendliches Treffen mit @elonmusk, #DWoidke und mir, sowie Mitarbeitern auf beiden Seiten. Wir haben uns vertrauensvoll über die noch anstehenden Aufgaben ausgetauscht. Danke für den Besuch der ganzen Familie, Elon! @Stk_Brandenburg pic.twitter.com/gk8AFKpSVQ — Jörg Steinbach (@joergstb) August 11, 2021

Im brandenburgischen Grünheide bei Berlin wird derzeit ein Tesla-Werk gebaut, in dem künftig jährlich 500.000 Elektroautos des Models Y vom Band laufen sollen. Auch eine Batteriezellfabrik soll dort entstehen.

Musk hatte die Baustelle der sogenannten Giga-Factory zuletzt im Mai besucht. Ursprünglich sollte das Werk schon im Juli eröffnet werden. Wegen verschiedener administrativer Schwierigkeiten verzögerte sich das Bauprojekt aber. Die Inbetriebnahme des Werks ist nun für Ende des Jahres geplant.