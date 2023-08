Tesla-Jailbreak: Berliner Forscher schalten kostenpflichtige Funktionen frei – ohne zu zahlen

Beheizte Sitze, Self-Driving-Modus: Wer solche Funktionen in seinem Tesla haben will, muss extra bezahlen. In-Car-Käufe nennt sich dies. Und natürlich wird schon nach Möglichkeiten gesucht, die Fahrzeugfunktionen und Upgrades freizuschalten, ohne dafür zu bezahlen. Doktoranden der Technischen Universität (TU) Berlin haben nun einen Weg gefunden, alle verbesserten Funktionen und Angebote, die Tesla als Abonnements anbietet, kostenlos zu nutzen und die Autos effektiv kurzzuverkabeln.

Wie die Website Darkreading berichtet, griffen die Forscher den eingebetteten Autocomputer von Tesla an – dieser Vorgang ist als „Jailbreaking“ bekannt. Die Wissenschaftler verursachten Spannungsstörungen in der elektronischen Steuereinheit und konnten so den MCU-Z-Prozessor von Tesla umgehen. Die Funktionen konnten in der Regel drahtlos im Fahrzeug live geschaltet werden. „Derzeit kann unser Angriff von Personen angewendet werden, die über Kenntnisse in der Elektrotechnik, einen Lötkolben und die Möglichkeit verfügen, zusätzliche Hardware für etwa 100 US-Dollar zu kaufen“, zitiert Darkreading Christian Werling, Forscher an der TU Berlin. Der Zugriff auf die Funktionen sei nahezu unwiderruflich.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das Team der Universität stellte allerdings auch fest, dass ein Cyberangreifer, wenn er genügend Zeit alleine mit dem Tesla verbringt, den Bordspeicher des Autos entschlüsseln und auf private Benutzerdaten wie das Telefonbuch und Kalendereinträge zugreifen könnte – und möglicherweise auch auf die persönlichen Daten des Besitzers. „Die Identitätsmigration könnte es einem Angreifer ermöglichen, sich zumindest vorübergehend als ein anderer Tesla-Kunde auszugeben“, so Werling.