Tesla kracht bei Unfall am Kreuzberger Mehringdamm in VW Polo: Verletzte

In Berlin-Kreuzberg ist es in der Nacht zu Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die B.Z. berichtet, stießen an der Kreuzung Mehringdamm/Tempelhofer Ufer ein Tesla und ein VW-Polo zusammen. Drei Insassen des VW wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Der Fahrer des Tesla soll unverletzt geblieben sein. Nach ersten noch unbestätigten Zeugenaussagen soll der Polo bei einer roten Ampel die Kreuzung passiert haben. Das Tempelhofer Ufer war nach dem Unfall noch stundenlang gesperrt.