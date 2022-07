Tesla muss Fahrzeuge der Modelle Y und 3 zurückrufen. Laut der Rückruf-Information in der Datenbank des Kraftfahrtbundesamts sind 59.129 Autos betroffen, die im Jahr 2022 gebaut wurden. Grund ist laut der Behörde, dass ein Softwarefehler zum Ausfall des E-Call-Systems führt. Dieses System alarmiert bei schweren Unfällen sofort den Notruf. Wer ein solches Modell fährt, soll den Fahrzeughersteller oder eine Vertragswerkstatt kontaktieren, hieß es vom Kraftfahrbundesamt.

Von der Rückruf-Aktion auch die Tesla-Fabrik in Grünheide betroffen. Am vergangenen Samstag hatte Tesla überraschend die Auslieferung des Models Y Performance aus der Gigafactory bei Berlin gestoppt. Der Focus hatte über Probleme mit der Antriebseinheit berichtet. Tesla äußerte sich dazu nicht. Mehr als ein Dutzend Tesla-Kunden im Internetforum „Tesla Fahrer und Freunde“ beklagt, dass Tesla sie kurzfristig über einen Lieferstopp des Models Y aus der Gigafactory Grünheide bei Berlin informiert habe. Ein Kunde berichtete, dass laut Tesla in den betroffenen Fahrzeugen „sicherheitsrelevante Mängel“ festgestellt wurden.