Tesla stürzt von 75 Meter hoher Klippe: Polizei nimmt verdächtigen Fahrer fest

Ein Tesla stürzte in San Francisco eine Klippe hinunter. Die vierköpfige Familie im Auto überlebt. Der Vater am Steuer soll absichtlich gehandelt haben.

Ein Autofahrer, dessen Familie einen Sturz im Auto von einer Klippe am berühmten US-Highway 1 überlebt hat, ist wegen des Verdachts festgenommen worden, den Unfall absichtlich verursacht zu haben. Die Ermittlungen deuteten darauf hin, dass der Mann den Wagen mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern an Bord absichtlich in den Abgrund gesteuert habe, erklärte die Autobahnpolizei des US-Bundesstaats Kalifornien am Mittwoch.

Der 41-jährige Fahrer wurde demnach im Krankenhaus verhaftet und soll ins Gefängnis kommen, sobald er aus der Klinik entlassen wird.

Tesla-Sturz in San Francisco: Wunder, dass die Insassen überlebten

Der Mann war mit seiner Familie einen malerischen und zugleich heimtückischen Abschnitt des Highway 1 nahe San Francisco entlanggefahren, als der weiße Tesla von der Straße abkam und etwa 75 Meter in die Tiefe stürzte.

Trotz des steilen Falls und sichtbar schwerem Schaden am Auto überlebten alle vier Insassen. Der Abschnitt des Highway 1 ist für Unfälle berüchtigt. Nach Angaben von Rettungskräften ist es extrem selten, dass Menschen einen derart tiefen Sturz überleben.

Brian Pottenger vom Amt für Forstwirtschaft und Brandschutz erklärte, die Rettungskräfte seien „geschockt gewesen, als wir überlebensfähige Opfer im Fahrzeug fanden“. Das siebenjährige Mädchen und der vierjährige Junge trugen demnach nur „leichte Verletzungen“ davon.