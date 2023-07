Tesla will nicht mehr eine halbe Million Autos in Grünheide bauen, sondern eine Million

Es bleibt dabei: Tesla kleckert nicht, Tesla klotzt. Die Fakten sprechen für sich und schrecken erneut die Kritiker der ersten europäischen Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla auf. In der Nähe von Grünheide, direkt neben dem östlichen Berliner Ring, soll die Gigafactory erweitert werden. Künftig sollen dort doppelt so viele E-Autos gebaut werden wie bislang möglich. Das teilte das Potsdamer Umweltministerium mit. Sein Landesumweltamt ist für die Genehmigung des Bauantrags zuständig.

Tesla will seine Ausbaupläne am Dienstag vorstellen. Nach Angaben des Ministerium geht es um einen direkte Erweiterung des ersten europäischen Tesla-Elektroautomobilwerks, das Anfang 2022 in Betrieb ging. „Dessen Produktionskapazität soll von derzeit maximal 500.000 Fahrzeugen auf zukünftig 1.000.000 Fahrzeuge pro Jahr erhöht werden“, teilte das Ministerium mit.

„Hierfür soll eine weitere große Halle zur Unterbringung der zusätzlichen Produktionseinheiten errichtet werden.“ Auch sollen die bisherigen Anlagen optimiert werden. „Mit der Erweiterung soll zudem eine Erhöhung der Batteriespeicherproduktionskapazität von derzeit 50 auf zukünftig 100 Gigawattstunden pro Jahr einhergehen“, heißt es.

Protest kommt von der Bürgerinitiative Grünheide. „Dass die Unterlagen ausgerechnet jetzt, eine Woche nach Beginn der Ferien, ausgelegt werden, hat System“, sagte Steffen Schorcht, der auch bei der Grünen Liga aktiv ist. Das passe zum Vorgehen des US-Konzerns, der nicht auf Transparenz setze und eine Bürgerbeteiligung zumindest nicht erleichtern wolle. „Das hat mal wieder Geschmäckle“, sagte er. „Typisch Tesla.“

10.300 Seiten liegen in fünf Ämtern aus

In fünf Ämtern und Behörden liegen die 10.300 Seiten bis 18. August öffentlich aus. Die Ferien enden am 26. August. Bis 18. September können Anwohner dann schriftliche Einwendungen einreichen.

Das Hauptproblem bleibt weiterhin das Wasser. Tesla verbraucht bislang 1,8 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr. Angeblich soll der Verbrauch durch die Verdopplung der Produktion nicht erhöht werden. „Doch in der gesamten Region zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) herrscht schon jetzt Wasserknappheit“, sagte Schorcht. Außerdem stehe die Fabrik zu großen Teilen ausgerechnet in einem Trinkwasserschutzgebiet.

Durch den enormen Wasserverbrauch bei gleichzeitiger Knappheit dieser Grundressource werde durch eine einzige Fabrik die Entwicklung einer ganzen Region aufgehalten, weil keine kleinen neuen Betriebe eröffnet werden können. So steige sogar die Arbeitslosigkeit in der Region. Denn nur 10 bis 20 Prozent der Tesla-Arbeiter kommen aus Brandenburg, etwa 10 Prozent geschätzt aus Polen und 70 Prozent aus Berlin. „Das ist eine weitere Hauptkritik: Die Region muss all die Lasten der Fabrik tragen, hat aber kaum einen wirtschaftlichen Nutzen“, sagte Schorcht.

Protest kommt auch von der Wassertafel Berlin-Brandenburg. Sprecherin Heidemarie Schroeder geht – wie bei den vorherigen 20 Bauanträgen von Tesla – davon aus, dass das Vorhaben genehmigt wird. „Wir protestieren energisch dagegen, dass mit der zu erwartenden Genehmigung der Ämter starrsinnig ein einmal eingeschlagener Weg weiter beschritten wird, obwohl er sich als falsch erwiesen hat“, sagte sie der Berliner Zeitung. Große batteriegetriebene Elektroautos wie die von Tesla würden weder zur Verkehrs- noch zur Klimawende einen Beitrag leisten. „Die Vernichtung weiterer Waldflächen in Grünheide wie auch der durch E-Autos erschwerte Abschied von fossilen Energieträgern besonders in Zeiten des Ukrainekriegs mehren deren klimaschädliche Wirkung“, sagte sie.

In Grünheide werde es mit dem Ausbau im Wasserschutzgebiet noch mehr Stoffe geben, die für das Grundwasser gefährlich werden können. „Das vergrößert die Gefährdung des Trinkwassers der Brandenburger und Berliner“, sagte sie. Die Auslegung in den Ferien und die zu erwartende Genehmigung steigere die Politikverdrossenheit der Menschen in der Region. „Das Ergebnis ist in Wahlumfragen ersichtlich“, sagte Schroeder.