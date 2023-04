„Testgelände“: Chinesische Experten ziehen Lehren aus dem Ukraine-Krieg

China zieht offenbar Lehren für sein Militär und seine Geheimdienste aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die US-amerikanische Zeitung New York Times hat in einem Bericht 100 chinesische Expertenmeinungen zusammengefasst, die dies belegen sollen.

Demnach gehe es vor allem um Taiwan, das China übernehmen will. Chinesische Militäranalysten haben offenbar den Kampf um Innovationen und Taktiken untersucht, die bei einem möglichen Konflikt um den Inselstaat, der von den USA wohl verteidigt werden würde, eine Rolle spielen würden.

China will offenbar aus Erfolgen und Misserfolgen im Ukraine-Krieg lernen

Der Krieg sei den Analysten zufolge ein „Testgelände“. China habe die Möglichkeit aus Erfolgen und Misserfolgen beider Kriegsparteien zu lernen. Die New York Times schreibt, die Analysten hätten unter anderem festgestellt auf welche Weise, die Ukraine Starlink-Satelliten für die Koordination von Angriffen nutze und wie diese dabei hälfen russische Vorstöße zu umgehen, ihre Kommunikation zu unterbrechen. Eine Lehre Chinas sei dabei, ein Satellitensystem mit niedriger Umlaufbahn aufzubauen und zu Wege finden, konkurrierende Komplexe auszuschalten.

Die Zeitung zitiert einen Bericht, demzufolge Generalmajor Meng Xiangqing, Professor an der Nationalen Verteidigungsuniversität in Peking, sagte, dass die Ukraine „ein neues Verständnis eines möglichen zukünftigen Weltkriegs“ liefere. Daraus zieht der Mann offenbar folgende Lehre: „Russlands Strategie der nuklearen Abschreckung hat sicherlich dazu beigetragen, dass die NATO unter der Führung der Vereinigten Staaten es nicht gewagt hat, direkt in den Krieg einzutreten.“

China: Auf Herausforderung wie „Beschlagnahmung von Inseln“ vorbereiten

Einige Analysten hätten sich zudem „unverblümt zu dem Scheitern Russlands“ in Bezug auf Waffen- und Munition sowie Geheimdienste geäußert, so die New York Times. China sollte aus der schwachen Logistik und unzureichenden Versorgung des russischen Militärs die Lehre ziehen, einen „Schwerpunkt“ daraus für sich zu gestalten, heißt es überdies in einer chinesischen Militär-Publikation. China müsse sich auf ähnliche Herausforderungen vorbereiten, „wenn wir zukünftige Seeüberquerungen, die Beschlagnahmung von Inseln“ und andere risikoreiche Operationen erwogen würden, so der Bericht.

Chinesische Experten seien zudem der Einschätzung gelangt, dass schnelle, zuverlässige Informationen über Bewegungen des Gegners mithilfe von Drohnen und Satelliten wichtig seien. Auch dies formuliert die New York Times als eine Lehre der Chinesen aus Russlands Versagen.