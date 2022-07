Das Verwaltungsgericht Trier hat eine als Justizvollzugsbeamtin im rheinland-pfälzischen Staatsdienst tätige notorische Corona-Leugnerin aus dem Dienst entfernt. Ihr Verhalten sei ein schweres Dienstvergehen, mit dem sie das Vertrauen ihres Dienstherrn und der Allgemeinheit endgültig verloren habe, entschied das Gericht in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil. Die Frau kann gegen die Entscheidung noch vorgehen.

Dem Urteil zufolge kündigte die Beamtin sowohl mündlich als auch schriftlich gegenüber Vorgesetzten an, sich nicht an die Vorgaben in Rheinland-Pfalz zur Pandemiebekämpfung halten zu wollen. So verweigerte sie Coronatests und riet Gefangenen von einer Coronaimpfung ab. Die staatlichen Maßnahmen habe sie als „Propagandazirkus, gezielte Angst- und Panikmache sowie gezielte Täuschung des Staats“ bezeichnet, Impfungen als Versuch am Menschen.

Die Verwaltungsrichter bezeichneten die Frau nach dem Verlauf des Verfahrens als unbelehrbare Persönlichkeit. Von ihr sei auch für die Zukunft kein pflichtgemäßes Verhalten zu erwarten, weshalb sie aus dem Dienst entfernt werden müsse.