Forscher am Kernforschungsinstitut CERN haben nur einen Tag nach Beginn des dritten Durchlaufs mit dem weltgrößten Teilchenbeschleuniger eine aufregende Entdeckung gemacht. In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht vermeldeten die Physiker den Fund gleich drei seltsamer und exotischer neuer Teilchen.

Penta- und Tetraquarks: Physiker erfreut über erfolgreiche Teilchenjagd

Nach einer mehrjährigen Pause war der 27 Kilometer lange Large Hadron Collider (LHC) – auch Weltmaschine genannt – am Dienstagnachmittag wieder in Betrieb genommen worden. Beim „Run 3“ mit dem Teilchenbeschleuniger werden Protonen mit einer Rekordenergie von 13,6 Tera-Elektronenvolt durch die ringförmige Anlage geschossen und bei annähernder Lichtgeschwindigkeit zum Kollidieren gebracht.

Dabei seien nun mehrere neue exotische Teilchen, sogenannte Hadronen, beobachtet worden. Neben einer neuen Art von Pentaquarks entdeckten die Wissenschaftler auch ein noch nie zuvor gesichtetes Tetraquark.

Forscher: Zeit ist reif für den „Teilchenzoo 2.0“

„Je mehr Analysen wir durchführen, desto mehr Arten von exotischen Hadronen finden wir“, teilten die Forscher mit. „Wir erleben gerade eine ähnliche Entdeckungsphase wie in den 1950er-Jahren, als ein ‚Teilchenzoo‘ von Hadronen entdeckt wurde. Wir sind jetzt dabei, einen ‚Teilchenzoo 2.0‘ zu schaffen.“

Quarks sind winzige Elementarteilchen – noch kleiner als Atome – die es in sechs Varianten gibt: Up, Down, Charm, Strange, Top und Bottom. Aus ihnen setzt sich alle Materie im uns bekannten Universum zusammen. Normalerweise schließen sich Quarks in Zweier- und Dreiergruppen zusammen, um Hadronen zu bilden, aus denen zum Beispiel Atomkerne bestehen. Seltener können sie sich aber auch zu Vier- oder sogar Fünf-Quark-Teilchen, sogenannten Tetra- und Pentaquarks, zusammenschließen. Erstere haben die Physiker am CERN nun erstmals beobachten können.

Wissenschaftliche Durchbrüche dank Weltmaschine

Von den Experimenten mit dem LHC – tief unter der Erde im Grenzgebiet zwischen Frankreich und der Schweiz – erhoffen sich die Forscher ein besseres Verständnis über Materie und Antimaterie sowie über die bislang noch nicht nachgewiesene dunkle Materie zu erlangen. 2012 erlangten die Wissenschaftler mit Hilfe des Teilchenbeschleunigers einen Durchbruch in der Kernphysik, indem sie die Existenz des Higgs-Bosons, auch „Gottesteilchen“ genannt, bewiesen.