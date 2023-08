Pad Thai, frittierte Hähnchenspieße, Mango-Salat und anderes traditionelles thailändisches Streetfood soll es ab diesem Freitag auch im Berliner Gleisdreieckpark geben. Denn der beliebte Berliner Thaipark soll dort einen Ableger bekommen. Wie die Veranstalter des Thaiparks auf ihrer Facebook-Seite bekannt gaben, findet dort auf dem Gelände vom Jules B-Park unter der Gleisdreiecksbrücke von nun an jeden Freitag zwischen 16 Uhr und 22 Uhr das „Thai Bridge“ statt.

Begleitet werden soll das Event von DJs, wie die Veranstalter weiter mitteilen. Um die Speisen der Thaipark-Köchinnen und -Köche kaufen zu können, sollten Besucher Bargeld zur Hand haben.

Thai-Streetfoodmarkt im Preußenpark seit Jahren umstritten

Der ursprüngliche Standort der Straßenküchen im Preußenpark in Berlin-Wilmersdorf ist seit Jahren umstritten. Immer wieder gab es Ärger wegen des Lärms und Mülls, etwa bei genervten Anwohnern. Außerdem gebe es weder Wasser noch Strom, was Kühlung und Hygiene erschwere, sagte Oliver Schruoffeneger (Grüne), Grünflächen-Bezirksstadtrat in Charlottenburg-Wilmersdorf im April.

In diesem Jahr darf der Streetfood-Markt dort jedoch vorerst weiter stattfinden. Künftig soll jedoch eine andere Lösung her. Kontrolleure des Ordnungsamtes sollen prüfen, ob die Auflagen eingehalten würden.

Seinen Ursprung hat der Markt nach Angaben des Thailändischen Vereins in Berlin in den 1990er Jahren. Damals trafen sich Asiaten aus verschiedenen Ländern mit ihren Familien im Park, um zusammen zu essen und Neuigkeiten auszutauschen. Der Markt findet im Preußenpark immer freitags bis sonntags von 11 Uhr bis 20 Uhr statt. (mit dpa)