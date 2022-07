Das brasilianisches Model Thalita do Valle ist für die Ukraine als Scharfschützin in den Krieg gezogen und nun bei einem Raketenangriff auf die Stadt Charkiw ums Leben gekommen.

Thalita do Valle erstickte, als sie in einem brennenden Bunker gefangen war. Das berichtet die Zeitung Daily Mail und beruft sich dabei auf die Familie des Models. Ihr Bruder Theo Rodrigo Vieira sagte der Zeitung: „Es gab aufeinanderfolgende Angriffe und das Bataillon wurde geteilt.“

Model Thalita do Valle: Brasilianischer Landsmann stirbt bei Rettungsversuch

Sie sei in den Bunker gegangen, um sich zu retten. In dem Bunker habe es schon gebrannt. Kameraden wollten sie zwischen den Raketenangriffen retten. Doch sie war schon tot. Douglas Burigo, ein Landsmann, der ebenfalls in der Ukraine kämpfte, starb ebenfalls bei dem Angriff, als er versuchte, Thalita do Valle zu retten.

Thalita do Valle arbeitete als Model und Schauspielerin. Später studierte sie Jura. Es war nicht ihr erster Kampfeinsatz. Von den Peschmerga wurde sie als Scharfschützin ausgebildet und kämpfte gegen den IS im Irak.