„The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ bricht alle Rekorde

Der vergangene Woche erschienene neue Teil der legendären Videospielreihe Zelda hat bereits einen neuen Rekord aufgestellt. „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ sei in den ersten drei Tagen mehr als zehn Millionen Mal verkauft worden, erklärte der japanische Spieleentwickler Nintendo am Mittwoch. Damit sei es in Europa sowie Nord- und Südamerika das „am schnellsten verkaufte“ Nintendo-Konsolenspiel aller Zeiten.

Der Verkauf hatte in der Nacht zum Freitag gestartet. In vielen Städten weltweit bildeten sich schon Stunden vorher Schlangen vor Geschäften, die wegen der Zelda-Veröffentlichung nachts öffneten. Allein in Japan verkaufte es sich nun bereits 2,24 Millionen Mal.

Die Spiele der Reihe drehen sich um die Abenteuer der Prinzessin Zelda und des elfartigen Kriegers Link. „The Legend of Zelda“ kam erstmals 1986 auf den Markt. Die Saga gilt als wegweisend bei der Entwicklung sogenannter Open-World-Spiele und mit bis vergangene Woche 125 Millionen Verkäufen als eine der erfolgreichsten Videospielreihen überhaupt.

Den Angaben von Nintendo zufolge stiegen die Gesamtverkäufe nun bereits auf über 140 Millionen Spiele. Analysten hatten erwartet, dass „Tears of the Kingdom“ den größten Beitrag zu Nintendos diesjährigem Jahresumsatz leisten werde.