„The Voice of Germany“ geht auf die Zielgeraden „The Voice“-Urgestein Mark Forster steht vor seinem ersten Sieg: Im Finale der Castingshow wird sein Talent jedenfalls hoch gehandelt. Das freut auch viele F... Thomas Bremser , dpa

ARCHIV - Peter Maffay (l-r), Stefanie Kloß, Mark Forster und Rea Garvey sind die Coaches der 12. Staffel von "The Voice of Germany". pa Andre Kowalski/ProSieben/SAT.1/d

Berlin (dpa) – -Popsänger Mark Forster ist seit Jahren eine Konstante der Castingshow „The Voice of Germany“. Seit 2017 bewertet er als Coach die Talente. Doch gewinnen konnte er bislang nicht. An diesem Freitag (20.15 Uhr) könnte es nun soweit sein. Denn sein Schützling wird in sozialen Medien ziemlich hoch gehandelt.