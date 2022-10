„The Voice of Germany“ mit Live-Panne und Iran-Appell Das Halbfinale von „The Voice of Germany“ endet mit einer Panne: Durch einen Grafikfehler freut sich zunächst eine Teenagerin über den Finaleinzug. Ihr promi... Thomas Bremser , dpa

Berlin (dpa) – -Die Castingshow „The Voice of Germany“ hat nach zwölf Staffeln ihren Oscar-Moment: Beim Halbfinale der Musiksendung ist es am späten Freitagabend in Sat.1 zu einer Grafikpanne gekommen. Bei der Entscheidung, wer im Team von Sänger Rea Garvey ins Finale einzieht, wurden die meisten Prozentpunkte zunächst der auf Mallorca lebenden Schweizerin Sophie Frei zugeschrieben.