Thomalla über ihre Liebe zu Zverev: Haben „kein simples Leben miteinander“ Alexander Zverev und Sophia Thomalla sind eines der bekanntesten Promipaare Deutschlands: In einer Doku spricht die Schauspielerin ganz offen über ihre Beziehung zum Tennisstar. dpa

Tennisstar Alexander Zverev nimmt vor Beginn eines Fußballspiels ein Foto mit seiner Freundin Sophia Thomalla auf. Matthias Balk/dpa

Hamburg -Offen wie selten hat Sophia Thomalla (33) über ihre Beziehung zu Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev (25) gesprochen. In der am Sonntag bei RTL+ erschienenen Dokumentation „ZVEREV – Der Unvollendete“ sagt die Schauspielerin und TV-Moderatorin über das Zusammenkommen der beiden: „Es ist keine romantische Geschichte.“ Man habe sich über Freunde kennengelernt und nach einer Zeit zueinandergefunden. „Manchmal spricht man miteinander und denkt: ‚Joah, kann was werden.‘ Und dann entsteht es auf einmal plötzlich“, sagte Thomalla. „Es war keine Liebe auf den ersten Blick.“