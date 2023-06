Thomas de Maizière: Wir müssen mehr arbeiten – Vorbild Asien

Thomas de Maizière missfällt die Anspruchshaltung vieler Menschen in Bezug auf das Arbeitsleben. Zu viele Jüngere, aber auch Ältere glaubten, das Land komme nur mit Teilzeitarbeit voran, sagte der Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages am Samstag im Deutschlandfunk. Er glaube das nicht. „Wir müssen alle zusammen mehr arbeiten. Wir müssen mehr ans Gemeinwohl denken. Und wir dürfen nicht nur unsere Bedürfnisse in den Vordergrund rücken.“

Die Menschen müssten länger, mehr und auch „besser“ arbeiten, betonte der frühere CDU-Bundesminister auch mit Verweis auf asiatische Länder. Ansonsten „werden wir nach unten durchgereicht als Land. Das möchte ich nicht“. Er wandte sich in dem Zusammenhang auch gegen ein Recht auf Homeoffice. Diese Art zu arbeiten sei gut. „Aber das kann nicht der Regelfall und der Normalfall für menschliches Arbeiten sein.“

Generation Z will mehr Flexibiltät und Arbeitserleichterungen

Bei Beschäftigten unter 30 Jahren - der sogenannten Generation Z („GenZ“) - stehen allerding laut Arbeitsmarktexperten Flexibilität und Agilität ganz oben auf der Agenda. Julian Stahl vom Online-Netzwerk Xing nannte sie die „illoyalsten Jobber aller Zeiten“. Xing hatte mehrere Studien in Auftrag gegeben, durchgeführt vom Umfrageinstitut Forsa. Denen zufolge wünschen die sich auf dem Arbeitsmarkt immer präsenter werdenden Mitglieder der GenZ häufig Arbeitserleichterungen, darunter etwa eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich, die Möglichkeit zum Sabbatical, Homeoffice und zu sogenannten Workation-Optionen – also einer Kombination aus Arbeit und Urlaub. Aufstiegschancen innerhalb des Unternehmens spielten jedoch deutlich weniger eine Rolle als noch bei der Vorgängergeneration, den „Millenials“.

Auch das Phänomen „Quiet Quitting“ wurde in den vergangenen Monaten stark in den sozialen Medien diskutiert. Quiet Quitting heißt wörtlich übersetzt stille Kündigung. Es hat allerdings nichts mit der inneren Kündigung zu tun, die vor allem Arbeitspsychologen ein Begriff ist und die weitgehende Verweigerung von Arbeit bedeutet. Viele verstehen den Trend hingegen so, dass es darum geht, Grenzen zu setzen. Das schließt Leistungsfähigkeit nicht aus - aber eben nur im vereinbarten Rahmen. Ohne Sonderaufgaben und Überstunden am Abend und an den Wochenenden. Quiet Quitting wird daher auch oft als Dienst nach Vorschrift bezeichnet.