Thomas Gottschalk: „Wetten dass..?“-Lagerfeuer soll knistern Es war das TV-Comeback des Jahres 2021: Thomas Gottschalk lockte mit „Wetten dass..?“ fast 14 Millionen Menschen vor die Fernsehgeräte. Und weil die Show so ... Interview : Ute Wessels , dpa

ARCHIV - Thomas Gottschalk lässt «Wetten, dass..?» noch einmal aufleben. Thomas Banneyer/dpa

Berlin -Nach dem großen „Wetten dass..?“-Revival vor einem Jahr geht die Show in eine nächste Runde. Internationale Stars wie John Malkovich und Robbie Williams sind ebenso dabei wie Wettkandidaten mit verrückten Talenten. Mittendrin: TV-Legende Thomas Gottschalk. Der ist bereit für die große ZDF-Bühne am Samstag um 20.15 Uhr in Friedrichshafen, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte.