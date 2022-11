Thomas Hermanns macht Schluss bei „Quatsch Comedy Club“ Entertainer Thomas Hermanns (59) hört nach 30 Jahren als Moderator des „Quatsch Comedy Clubs“ auf. „Ich werde mich von der Bühne verabschieden, in den Contro... dpa

ARCHIV - Thomas Hermanns, Moderator und Komiker, steht im Quatsch Comedy Club. Jens Kalaene/dpa/Archivbild

Berlin -Entertainer Thomas Hermanns (59) hört nach 30 Jahren als Moderator des „Quatsch Comedy Clubs“ auf. „Ich werde mich von der Bühne verabschieden, in den Control-Room gehen und mich verstärkt den Aufgaben als Produzent und Intendant der Live-Clubs und auch neuen Themen widmen“, erklärte Hermanns am Donnerstag in einer Mitteilung.