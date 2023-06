Thüringen: Kind stirbt bei Feuer in Flüchtlingsheim – zehn Verletzte

Im thüringischen Apolda brannte am Sonntagmorgen ein Asylbewerberheim. Innenministerin Nancy Faeser ist bestürzt.

Die Feuerwehr beim Einsatz gegen die Flammen in der Flüchtlingsunterkunft in Apolda. Johannes Krey/Jkfotografie&tv/dpa

Nach einem Brand in einem Asylbewerberheim im thüringischen Apolda ist am Sonntag ein Kind ums Leben gekommen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zeigte sich bestürzt. „Diese schreckliche Nachricht macht mich sehr traurig. Mein ganzes Mitgefühl gilt der Familie und den Geflüchteten, die hier wohnten“, schrieb Faeser am Sonntag auf Twitter. „Den Rettungskräften, die schnell geholfen und viele Menschen vor dem Brand gerettet haben, danke ich sehr herzlich“, hieß es weiter.

Der Brand sei am frühen Sonntagmorgen gegen fünf Uhr im Wohnbereich der Geflüchtetenunterkunft ausgebrochen, teilte die Thüringer Polizei auf Twitter mit. Etwa 250 Personen mussten evakuiert werden, zehn von ihnen kamen wegen Verletzungen ins Krankenhaus. Zudem fanden die Rettungskräfte einen Leichnam in dem Gebäude.

Am Sonntag wurde zudem noch immer ein neunjähriger Junge vermisst. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Medienberichten zufolge soll es sich bei dem Leichnam um den vermissten Neunjährigen handeln. Die Polizei wollte dies noch nicht abschließend bestätigen. Die Bewohner seien nun zunächst in einer Turnhalle untergekommen.