Nach dem tätlichen Angriff auf einen Reporter der Ostthüringer Zeitung (OTZ) gibt es Forderungen nach Konsequenzen gegen den Bürgermeister im thüringischen Bad Lobenstein, Thomas Weigelt (parteilos). Dieser bestreitet den Angriff. Er habe den Redakteur der OTZ nicht berührt, heißt es in einer am Montag verbreiteten Stellungnahme des Bürgermeisters.

Zuvor hatte ein ein Kollege des angegriffenen Peter Hagen ein Video des Vorfalls bei Twitter gepostet. Darauf ist zu sehen, wie sich die Journalisten dem Bürgermeister samt Ausrüstung nähern, woraufhin dieser unvermittelt losstürmt und nach der laufenden Kamera greift. Ob Weigelt tatsächlich auch den Reporter selbst umgestoßen hat, ist auf dem Video nicht eindeutig zu erkennen.

Mein #OTZ-Kollege Peter Hagen ist heute beim Marktfest in #BadLobenstein von Bürgermeister Thomas #Weigelt massiv am Filmen gehindert worden. Er wurde verletzt, seine Ausrüstung zerstört. @DJVde @DJVThueringen @otz_chef @Polizei_Thuer pic.twitter.com/FLRE2QkJp5 — Peter Cissek (@pnandsoknews) August 20, 2022

Da der betroffene Anzeige erstatte, ermittele die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und Sachbeschädigung durch eine Amtsperson, teilte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Saalfeld am Montag mit. Das Landratsamt verwies darauf, dass gegen Weigelt bereits ein Disziplinarverfahren laufe, in das der Vorfall am Samstag aufgenommen werde.

Wie der MDR berichtete, war Weigelt im Mai dieses Jahres in die Kritik geraten, nachdem er der Bundesregierung vorgeworfen hatte, „ihr Volk zu verraten“. Die aktuell hohen Energiepreise hätten nichts mit dem Krieg in der Ukraine zu tun, sondern mit der „systematischen Ausplünderung des Volkes durch die Regierung“.

Die Aufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe, Julia Becker, verurteilte die Attacke und sprach von einem Angriff auf die Pressefreiheit. Der Rücktritt des Bürgermeisters sei „unumgänglich“. Die Geraer Zeitung gehört zur Funke Mediengruppe. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) äußerte sich ebenfalls auf Twitter zu dem Vorfall: „So etwas geht einfach gar nicht!“ Der Angriff Weigelts müsse „geahndet werden“.

Ein Bürgermeister greift einen Journalisten persönlich und körperlich an. Dem OTZ Redakteur Peter Hagen wünsche ich alles Gute und drücke meine Solidarität aus. Jetzt muß amtlich gehandelt werden und diese inakzeptabel Handlung geahndet werden. — Bodo Ramelow (@bodoramelow) August 20, 2022

In einer nun von der Stadtverwaltung verbreiteten Stellungnahme heißt es, der Reporter habe den Bürgermeister und dessen Frau am Samstag beim Marktfest in Bad Lobenstein zunächst „provoziert“ und sich unprofessionell verhalten. Schließlich sei er „mit gezückter Kamera auf Weigelt und seine Gäste“ zugestürmt. Der Bürgermeister habe ihm lediglich abwehrend die Hände entgegengehalten. Nun versuche der Zeitungsreporter „es so aussehen zu lassen, als habe Weigelt ihn angegriffen“.

Der stellvertretende Chefredakteur der Zeitung, Tino Zippel, wies diese Vorwürfe zurück. Kritische Nachfragen gehörten zum Kern des Lokaljournalismus dazu, sagte er. Hintergrund des Vorfalls waren einem OTZ-Bericht zufolge Recherchen des Reporters über einen Empfang des Bürgermeisters und die Einladung eines Angehörigen der „Reichsbürger“-Szene.