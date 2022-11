Thüringen: CDU und AfD setzen Gender-Verbot für Behörden durch

In einer knappen Abstimmung sprach sich der Thüringer Landtag gegen das Gendern aus. Kritiker sehen einen „rechten Schulterschluss“ von CDU und AfD.

Landtag, Landesregierung und Behörden in Thüringen sollen nach dem Willen einer knappen Parlamentsmehrheit in ihrer öffentlichen Kommunikation nicht gendern. Diese Forderung setzte die oppositionelle CDU-Landtagfraktion mit einem umstrittenen Antrag durch, der von der AfD und der Kleinpartei Bürger für Thüringen unterstützt wurde. Der CDU-Antrag mit dem Titel „Gendern? Nein danke“ wurde am späten Donnerstagabend nach einer namentlichen Abstimmung angenommen.

Von den insgesamt 74 abgegebenen Stimmen waren 38 für den Antrag und 36 dagegen. Die AfD-Abgeordnete Corinna Herold hatte vor der Abstimmung angekündigt, dass ihre Fraktion den CDU-Antrag unterstützen werde. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur kamen die Stimmen gegen die Nutzung der Gendersprache ausschließlich von CDU und AfD sowie den vier Abgeordneten der Gruppe der Bürger für Thüringen, von denen drei ehemalige AfD-Mitglieder sind.

Linke wirft CDU „rechten Kulturkampf“ vor

Der Linke-Abgeordnete Christian Schaft warf der CDU vor, mit ihrem Antrag gegen die Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache Stimmungsmache und einen rechten Kulturkampf zu betreiben, „wie man ihn sonst von der AfD-Fraktion erwarten würde“. Kritisiert wurde auch die Zusammenarbeit der Christdemokraten mit der in Thüringen vom Verfassungsschutz beobachteten AfD. So war unter anderem von einer „de facto Koalition“ der Parteien die Rede. „Wo ist der bundesweite Aufschrei zum rechten Schulterschluss in Thüringen?“, twitterte die Linken-Abgeordnete Lena Güngor.

Die FDP beteiligte sich indes gar nicht an der Abstimmung, wie ein Sprecher am Freitag bestätigte. Die Rot-Rot-Grüne Regierungskoalition unter Ministerpräsident Bodo Ramelow – die den Antrag im Vorfeld heftig kritisiert hatte – verfügt über keine eigene Mehrheit im Parlament. Tatsächlich hatte die Landesregierung mit einem Gegenantrag noch vergeblich versucht, einen Kompromiss mit einer „Selbstverpflichtung zu einer respektvollen Kommunikation“ zu finden.

CDU: Gendern „Eliteprojekt kleiner Minderheit“

CDU-Landeschef Mario Voigt begründete den Antrag seiner Fraktion damit, dass nach verschiedenen Umfragen eine Mehrheit der Menschen in Deutschland das Gendern ablehne. Teilweise würde „Gendersprache“ als Bevormundung empfunden, fügte Voigts Parteikollege Christoph Zippel hinzu. Diese sei „ein Eliteprojekt einer kleinen Minderheit“. Die SPD-Abgeordnete Cornelia Klisch bezeichnete die gendersensible Sprache hingegen als „legitimes Mittel, die Gleichheit der Geschlechter zum Ausdruck zu bringen“. Die CDU verkenne, dass sich Sprache ständig weiterentwickle.

Wir sind das Land der Dichter & Denker. Bewusster Umgang mit der deutschen Sprache ist uns wichtig. Jeder soll so reden, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Umfragen belegen immer wieder, dass eine große Mehrheit #Gendern ablehnt. Deshalb haben wir es im Landtag umgesetzt. — Mario Voigt (@mariovoigt) November 11, 2022

Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) sagte, die Landesregierung halte sich an die Regeln, die unter anderem durch Gleichstellungsgesetze oder die Rechtsprechung gesetzt seien. Mit der geschlechtergerechten Sprache sei es wie mit der Frauenquote, so Hoff. „Sie muss erkämpft werden.“

Beim Gendern geht es um einen geschlechterbewussten Sprachgebrauch, der die Gleichbehandlung aller Geschlechter und Identitäten ausdrücken soll. Verwendet werden unter anderem Gendersterne, Doppelpunkte, Unterstriche oder kurze Sprechpausen.