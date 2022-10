In Apolda (Thüringen) hat die Feuerwehr einen Gas-Anschlag auf eine Unterkunft mit 147 ukrainischen Flüchtlingen gerade noch vereitelt. Der mutmaßliche Täter zündete am Montagnachmittag vor einem Fabrikgebäude in unmittelbarer Nähe der Unterkunft Holzpaletten an.

Passanten alarmierten die Feuerwehr. Die Retter fanden nur wenige Meter vom Brandherd entfernt eine geöffnete Gasflasche mit Acetylen, wie der MDR berichtet. Dieses Gas bildet in Verbindung mit Luft ein leicht entzündbares Gemisch. Die Polizei geht davon aus, dass der Tatverdächtige die Flasche mitgebracht hat.

Unbekannter Brandstifter auf der Flucht

Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern und die Gefahr beseitigen. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Brandstifter blieb ergebnislos. Die Kriminalpolizei ermittelt. Auch die Staatsanwaltschaft Erfurt ist eingebunden und bestätigt die Ermittlungen. Spezialisten sicherten noch am Tattag Spuren. Die Untersuchungen werden am Dienstag fortgesetzt.