Thüringen stellt in diesem Jahr fast 62 Millionen Euro für den Schutz der heimischen Wälder bereit. Die Gelder würden insbesondere für die Schadensbeseitigung, die Wiederbewaldung und den Waldumbau ausgegeben, sagte Forstministerin Susanna Karawanskij (Linke) am Dienstag in Erfurt nach der Kabinettssitzung. So sei beispielsweise für dieses Jahr geplant, rund zwei Millionen Bäume zu pflanzen.

Beim Waldumbau setze das Land auf einen vielfältigen, klimaresistenten Mischbaumbestand. In der landeseigenen Forstbaumschule in Breitenworbis würden 32 verschiedene Baumarten kultiviert. Mit mehr als 820.000 Pflanzen sei dabei die trockenresistente Eiche die bislang meist gepflanzte Baumart gewesen.

Damit die artenreiche Wiederbewaldung langfristig abgesichert sei, werde die Personal- und Technikausstattung in der staatlichen Forstbaumschule weiter ausgebaut. Zudem unterhalte die Landesforstanstalt bereits 19 Saatgutplantagen, fünf zusätzliche würden gerade vorbereitet.

Die aktuelle Fläche von insgesamt etwa 60.000 Hektar geschädigtem Wald entspreche elf Prozent der Thüringer Waldfläche. Somit werde die Wiederbewaldung eine langfristige Aufgabe, die viel Geduld erfordere, sagte die Ministerin. Es seien jedoch erste Erfolge erkennbar. Mit 20 Prozent liege der Anteil der als gesund eingestuften Bäume 2021 wieder fünf Prozent höher als im Jahr zuvor.

Aktuell größtes Problem im Forst sei die Waldbrandgefahr. Für Waldbrandvorbeugung seien 65 Förderanträge über fast 900.000 Euro bewilligt worden. Die Landesforstanstalt habe seit 2019 bereits 33 Feuerlöschteiche saniert.