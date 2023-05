Thüringen: Vita-Cola-Mitarbeiter wollen Gehalt wie im Westen

Abfüllung von Vita-Cola an der Produktionsanlage.

Abfüllung von Vita-Cola an der Produktionsanlage. Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Beschäftigte des Vita Cola-Herstellers Thüringer Waldquell haben gestern im thüringischen Schmalkalden vier Stunden lang gestreikt. Es handelte sich um einen Warnstreik. Seit dem Mittag habe die Produktion komplett stillgestanden, sagte Jens Löbel von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) gegenüber dem MDR.

Die Mitarbeiter wollen genauso viel verdienen wie ihre Kollegen im Mutterunternehmen in Bad Vilbel. „34 Jahre nach der Wende verdienten die Beschäftigten in Schmalkalden immer noch weniger als ihre Kollegen in Hessen“, schrieb der MDR. Mitarbeiter im Osten müssten im Monat zwei Stunden länger arbeiten, würden aber dafür 195,- Euro weniger. Das sei ungerecht, sagte die Gewerkschaft. Die Kritik falle daher auch harsch aus, weil Vita-Cola sich gut verkaufe. Das Unternehmen verweist aber auf eine unsichere Zukunft im Markt.

Die Thüringer Waldquell GmbH gehört zur hessischen Hassia-Gruppe. Vita Cola existiert seit 1958 und wurde in der DDR gegründet.