Die weltbekannte Rockband The Rolling Stones sind am frühen Montagabend in Berlin eingetroffen. Ihr Flugzeug mit dem berühmten Stones-Logo landete auf dem Flughafen BER. Die Zeitung B. Z. veröffentlichte Bilder von der Ankunft. Am Mittwoch spielen die drei ewigen Rocker Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood in der Waldbühne („Sixty“-Tour“/Einlass ab 16.30 Uhr/ Start 18.30 Uhr).

Vom BER fuhren sie laut der Zeitung zum Pariser Platz. Die Stones übernachten im „Adlon“. Passanten bekamen von der Anreise der Rocker allerdings nichts mit. Die Musiker ließen sich in die Tiefgarage fahren. Mick Jagger checkte demnach in der Präsidenten-Suite ein. Ron Wood soll am Montagabend noch im Italiener „Viale dei Tigli“ in der Behrenstraße gespeist haben.

Rolling Stones in Berlin: Tickets gibt es noch bei ebay und Viagogo

Zum Konzert in der Berliner Waldbühne werden 22.000 Stones-Fans erwartet. Die Waldbühne ist restlos ausverkauft, Tickets gibt es offiziell keine mehr. Beim Tickethändler Viagogo werden noch Karten ab 613 Euro angeboten. Bei eBay Kleinanzeigen starten die Preise bei etwa 400 Euro.