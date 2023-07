Tief bringt Wind und Gewitter nach Berlin und Brandenburg

Potsdam/Berlin -Wechselhaftes Wetter ist in den nächsten Tagen in Berlin und Brandenburg zu erwarten. Ein Tiefdruckgebiet ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für das unbeständige und windige Wetter verantwortlich. Der Montag startet mit vielen Wolken am Himmel. Nur im Süden Brandenburgs ist mit einigen heiteren Abschnitten zu rechnen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 28 Grad. Ab dem Nachmittag bis in die Abendstunden sind dann örtlich Gewitter mit stürmischen Böen, Starkregen und Hagel zu erwarten. Die Temperaturen sinken in der Nacht bis auf 13 Grad. Bis Mitternacht sind weitere Gewitter möglich.

Bei einem Mix aus Sonne und Wolken sind am Dienstag bis zu 23 Grad zu erwarten. Nachmittags und am Abend kann es dann erneut nass werden. Nachts sind im Süden Brandenburgs weiterhin Schauer möglich bei Temperaturen um die 10 Grad.

In Brandenburgs Westhälfte sind am Mittwoch teils Schauer, Gewitter und vereinzelte Windböen vorhergesagt. In den anderen Landesteilen gibt es bei um die 20 Grad einen Sonne-Wolken-Mix. Die Nacht zum Donnerstag bleibt bei Temperaturen um die 12 Grad trocken.

Der Donnerstag startet heiter. Im Tagesverlauf ziehen Wolken und vereinzelt leichter Regen auf. Maximal 22 Grad sind zu erwarten. Auch zum Freitag hin kann es bei um die 15 Grad nach DWD-Angaben zeitweise nass werden.