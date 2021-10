Hanau - Vorrangig parken dürfen in einer Tiefgarage in der Hanauer Innenstadt von nun an nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern auch andere Minderheiten. Dort gibt es nun drei Parkplätze speziell für Schwule, Lesben, Transgender und Migranten. Gebaut wurden die sogenannten „Vielfalt-Parkplätze“ von der Hanauer Parkhaus GmbH (HPG). Zuerst hatte die Bild berichtet.

Sie sollen LGBTQs (Homosexuellen, Bisexuellen, Transsexuellen und Queeren) sowie Menschen mit Migrationsgeschichte verbesserte Parkmöglichkeiten geben. Kameras werden die Parkplätze überwachen.

Eine Premiere in Deutschland: In der Tiefgarage Am Markt in Hanau gibt es jetzt drei kameraüberwachte Regenbogen-Stellplätzehttps://t.co/mtPNHSqURC — queer.de (@queer_de) September 26, 2021

Parkplätze als symbolisches Zeichen gemeint – auch andere dürfen hier parken

Mit den Parkplätzen vor in Regenbogenfarben gestrichener Wand habe man ein „auffällig buntes“ Zeichen für Toleranz setzen wollen, sagt Thomas Morlock, Stadtrat und Aufsichtsratsvorsitzender der HPG. Auch wolle man Menschen unterstützen, die „einen besonderen Bedarf nach Schutz“ verspüren, so Morlock bei der Einweihung der Parkplätze. Auf Anfrage relativierte Morlock den ungewöhnlichen Vorstoß. Die Stellplätze seien nicht ausschließlich „für einen gesonderten Personenkreis“ gedacht. Vielmehr seien sie symbolisch gemeint.

Kritik an der Initiative wird auf Twitter geäußert. Es gebe viele weitere benachteiligte Gruppen, schreibt ein User. „Kinder-und Altersarmut, alleinerziehende Mütter am finanziellen Limit, Rentner die vom Flaschenpfand u Resten aus Mülltonnen leben müssen. Aber für Stadtrat Thomas Morlock in Hanau gibt es nichts wichtigeres als ein Zeichen für Toleranz zu setzen“, heißt es weiter.