Tier- und Naturschützer: BER muss was gegen Vogelsterben tun

Schönefeld -Jedes Jahr prallen zahlreiche Vögel gegen die Glasscheiben des Hauptstadtflughafens BER und sterben - in einem offenen Brief an die Betreiber haben Umweltverbände nun mehr Schutzmaßnahmen für die Tiere gefordert. „Seit der Eröffnung des Flughafens BER erreichen uns fortlaufend Berichte und Fotos von toten und verletzten Vögeln, die an Glasflächen der Gebäude kollidiert und zu Tode gekommen sind“, heißt es in dem Schreiben, das der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), der Naturschutzbund (Nabu), der Tierschutzverein für Berlin sowie der Landestierschutzverband Brandenburg am Dienstag veröffentlicht haben.