Rund 100 Fahrgäste mussten am Montag eine S-Bahn verlassen und lange Wartezeiten in Kauf nehmen – ein Mann hatte sein Fahrrad vor den einfahrenden Zug geworfen.

Zahlreiche Reisende haben am Montag eine S-Bahn am Bahnhof Tiergarten verlassen müssen, nachdem ein Mann sein Fahrrad vor einen einfahrenden Zug geworfen hatte. Der aggressiv wirkende Mann war am Montagnachmittag bereits in einem Zug aufgefallen. Gegen 14.13 Uhr warf er dann das Rad am S-Bahnhof Tiergarten auf die Gleise und flüchtete, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.

Die nächste einfahrende S-Bahn überrollte das Fahrrad trotz Gefahrenbremsung und kam mit vier Wagen außerhalb des Bahnsteiges zum Stehen. Bundespolizisten begleiteten Fahrgäste außerhalb des Bahnhofs aus den Zügen.

Die beschädigte S-Bahn musste zur Reparatur ausgesetzt werden. „Um das unter der S-Bahn verkeilte Fahrrad herauszulösen, kam es zu Sperrungen im Bahnverkehr und umfangreichen Auswirkungen.“ Die Polizei wertet nun Videoaufnahmen aus.