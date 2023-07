Tiergartentunnel: Sperrung nach Unfall wieder aufgehoben

Am Montagmittag war ein Motorradfahrer bei einem Unfall im Tiergartentunnel schwer verletzt worden. Der Verkehr rollt wieder an der Unfallstelle.

Ein Motorradfahrer ist am Montagmittag bei einem Unfall im Tiergartentunnel schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren keine weiteren Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Der Tiergartentunnel war wegen des Unfalls ab dem Mittag in Fahrtrichtung Kreuzberg gesperrt. Deswegen kam es zu Stau auf der Heidesstraße.

Seit 18 Uhr ist die Sperrung aufgehoben. Die Polizei ermittelt den Unfallhergang, dazu liegen derzeit noch keine Informationen vor.