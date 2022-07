Tierischer Ausnahmezustand

:

Japan: Wildgewordener Affe terrorisiert Bevölkerung – 18 Verletzte

In der Stadt Yamaguchi sorgt ein rauflustiger Affe für Aufsehen. In nur zwei Wochen griff der Unruhestifter etwa 20 Menschen an. Die Polizei sucht auf Hochtouren nach ihm.

