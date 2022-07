Der Berliner Tierpark im Osten der Stadt hat erfreuliche Neuigkeiten: Der Rote Panda Shine ist erneut Mutter geworden. „Wir freuen uns über niedlichen Zwillingsnachwuchs“, teilt der Tierpark auf Twitter mit.

„Noch mit geschlossenen Äuglein heben die beiden (Änderung der Red.) Fellknäule immer wieder vorsichtig den Kopf und rücken dann gleich wieder dicht an ihre Mama heran“, schreibt die Pressestelle des Parks. Bereits Anfang Juli ist der Doppelpack zur Welt gekommen. Nun haben die Jungtiere die Größe eines Meerschweinchens und wiegen nur etwa 100 Gramm, so die Tierpfleger.

Außerdem sind sie aufgrund ihres noch jungen Alters blind. „Erst nach etwa fünf Wochen öffnen die Kleinen zum ersten Mal ihre Augen.“

Guck mal, wer da quietscht 😍 Wir freuen uns über niedlichen Zwillingsnachwuchs bei den Roten Pandas im #TierparkBerlin. Noch mit geschlossenen Äuglein heben die beide Fellknäule immer wieder vorsichtig den Kopf und rücken dann gleich wieder dicht an ihre Mama Shine heran.

So früh konnten Tierparkgäste die Jungtiere noch nie sehen

„Inzwischen sieht man sogar auch schon mal, wie die Mutter ihren Nachwuchs von einer Höhle in die andere trägt“, erklärt Kurator Florian Sicks. So früh seien die Jungtiere noch nie für die Tierparkgäste zu sehen gewesen. Die ärztliche Untersuchung stehe in einigen Wochen an. Dann werde den beiden Rotpanda-Babys Chips gesetzt.

Ihr natürlicher Lebensraum ist das Himalaya-Gebirge. Allerdings besteht eine „anhaltende Lebensraumzerstörung“, so Direktor des Tierparks Andreas Knieriem. Sie stelle die größte Bedrohung für die Tiere dar.

Rote Pandas sind nicht direkt mit den Großen Pandas verwandt, sondern eher den sogenannten „Katzenbären“ zugehörig. Dennoch teilen sie viele Eigenschaften mit den Namensvettern. Beispielsweise ernähren sie sich ebenfalls von Bambus.