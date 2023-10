Berlin -Luise und Lotte haben den Umzug vom Osten in den Westen geschafft: Die zwei Sumatra-Tiger sind vom Tierpark Berlin im Osten der Stadt in den Zoo Berlin umgesiedelt worden. Die Rückkehr von den Tigern in den Zoo Berlin im Ortsteil Tiergarten sei eine große Bereicherung, sagte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem.

Der Umzug in den Zoo Berlin sei vom Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) empfohlen worden. „Unsere oberste Priorität ist immer der Schutz und die Erhaltung gefährdeter Tierarten“, erklärte der Tiger-Kurator Matthias Papiers aus dem Tierpark Berlin. Die moderne und naturnahe Anlage im Raubtierhaus werde den Bedürfnissen der beiden Großkatzen gerecht, teilte der Zoo Berlin mit.

Sumatra-Tiger im Tierpark Berlin: Weiterer Nachwuchs geplant

Die beiden Großkatzen kamen vor etwas mehr als einem Jahr, am 1. September 2022, im Tierpark Berlin zur Welt. Die Mutter Mayang und der Vater JaeJae befinden sich noch im Tierpark Berlin. Weiterer Nachwuchs sei geplant. Die Tiere finden ein neues Zuhause im Raubtierhaus des Zoos. Für Besucherinnen und Besucher ist dieser Teil des Raubtierhauses zunächst für einige Tage gesperrt.

Laut aktuellen Schätzungen ist der Sumatra-Tiger vom Aussterben bedroht. Es seien nur noch 400 bis 600 Sumatra-Tiger in ihrem natürlichen Lebensraum zu finden. Ein besonderer Schutz der Tiere sei daher notwendig.