Tierquäler töten Pferde - Faserwolle auf Weide ausgelegt

Hohenleipisch -Unbekannte Tierquäler haben in Hohenleipisch (Landkreis Elbe-Elster) auf einer Weide einem Pferd Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt. Das Tier sei seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Auf der Weide hätten die Unbekannten zudem Faserwolle ausgelegt, die von einem Pferd gefressen worden sei. Dadurch habe sich der Gesundheitszustand des Pferdes so drastisch verschlechtert, dass es eingeschläfert werden musste.