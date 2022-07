Der United States Marshals Service (USMS) sucht einen Mann, der zwei französische Bulldogen von Popstar Lady Gaga geklaut haben soll.

Wer dem USMS, einer Behörde des Justizministeriums in den Vereinigten Staaten, mit Informationen auf der Suche nach dem Flüchtigen hilft, soll bis zu 5000 US-Dollar Belohnung erhalten. Dies schreibt die Behörde in einem am Montag veröffentlichen Statement.

Der 19-Jährige ist angeklagt, zusammen mit zwei weiteren Personen im Februar vergangenen Jahres dem Hundesitter von Lady Gaga beim Spaziergang mit den Hunden auf einer Straße in Los Angeles in die Brust geschossen und zwei der drei Bulldoggen geklaut zu haben. Der Hundesitter überlebte.

Wegen eines „Fehlers“ entlassen

Das Kuriose an der Geschichte: Der Mann kam nach der Tat bereits in Gewahrsam, wurde aber durch einen „Verwaltungsfehler“ – also aus Versehen – im April 2022 wieder freigelassen. Nun ist er auf der Flucht.

Der Täter wird als gefährlich und bewaffnet eingeschätzt, schreibt der USMS.