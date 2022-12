Tiger in Clan-Villa: Ordnungsamt ermittelt In sozialen Medien tauchen Bilder von einem Tigerbaby in einer Neuköllner Villa auf, die schon mehrfach für Schlagzeilen sorgte. Ordnungsamt und Polizei rück... dpa

Berlin -Nach einem Polizeieinsatz wegen eines Tigers in der Villa von Mitgliedern eines bekannten arabischstämmigen Clans in Berlin-Neukölln ermittelt das Ordnungsamt. Es müsse geklärt werden, wo der Tiger herstammt und ob Verstöße gegen das Tierschutzgesetz vorlägen, sagte eine Sprecherin des Bezirks Neukölln am Donnerstag. Unterdessen hieß es vom Circus Berolina aus dem brandenburgischen Schönefeld, er habe ein Tigerbaby für einen Auftritt auf einer Feier verliehen. „Es geht ihm gut“, sagte eine Sprecherin der Zirkusfamilie am Donnerstag. Zuvor hatte der RBB berichtet. Vom Bezirk war zunächst keine weitere Stelllungnahme erhältlich.