Tigermücke in Berlin: Wer gestochen wird, kann sich melden

Berlin -Die Asiatische Tigermücke breitet sich in Deutschland aus, auch in Berlin wurde sie bereits nachgewiesen – in Treptow-Köpenick und Neukölln. Wer befürchtet, von der Tigermücke gestochen worden zu sein oder eine gefangen hat, kann sich künftig an eine Anlaufstelle beim Bezirksamt Mitte wenden. Das gelte auch, wenn man eine Häufung von Stechmücken besonders tagsüber feststelle, sagt der Amtsarzt von Berlin-Mitte, Lukas Murajda, am Mittwoch laut einer Mitteilung der Senatsgesundheitsverwaltung. „Wir werden dann die Fälle genau beobachten und vergleichen und uns gegebenenfalls in Absprache mit dem betroffenen Bezirk und dem Lageso ein Bild vor Ort machen.“

Vergangene Woche hatte ein Experte des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lageso) Alarm geschlagen und ein entschiedenes Vorgehen in Berlin verlangt. „Für die Elimination der bekannten Tigermücken-Populationen gibt es in Berlin nur noch ein enges Zeitfenster“, sagte Epidemiologe Daniel Sagebiel dem Tagesspiegel. Schon in den nächsten Jahren könnten sich die Mücken nach seinen Worten so verbreitet haben, dass gefährliche Infektionen mit tropischen Krankheiten drohen würden.

Am Mittwoch hieß es, dass sich die Berliner Gesundheitsämter, das Lageso sowie die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege nun auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt hätten. Auch solle eine künftige Arbeitsgruppe etwa weitere Maßnahmen abstimmen. Betroffene erreichen den zuständigen Amtsarzt laut Angaben unter der E-Mail-Adresse vektormonitoring@ba-mitte.berlin.de. Bisher hatte es vor allem Ratschläge an die Berliner gegeben – zum Beispiel, dass man mögliche Brutgewässer für die schwarz-weiß-gezeichneten Tigermücken im Garten vermeiden solle.