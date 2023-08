TikTok-Trend „Managing up“: Angestellte sollen ihre Chefs führen

Nach dem durchschlagenden Erfolg von „Quiet Quitting“ in den sozialen Netzwerken erobert ein neuer Karriere-Hack die Timelines von TikTokk-Nutzerinnen und -Nutzern: Der Hashtag #ManagingUp (auf Deutsch: „Management nach oben“ oder „Aufstiegsmanagement“) steht derzeit auf der Video-Plattform hoch im Kurs. Er zählt aktuell rund 5,6 Millionen Aufrufe. Dahinter steckt die Aufforderung an Arbeitnehmer, sich Kontrolle im Job zurückzuholen. Wie funktioniert die umstrittene Strategie?

Managing-up wird von seinen Verfechtern als effektive Methode angepriesen, den Vorgesetzten dazu zu bringen, mehr auf die eigenen Bedürfnisse und Ambitionen einzugehen. In einem TikTok-Clip rät eine Nutzerin den Arbeitnehmern, „ihre Macht zurückzuerobern“, indem sie um zusätzliche Zeit für wichtige Entscheidungen bitten oder unangenehme Fragen über andere Kollegen beantworten, indem sie dem Vorgesetzten sagen, er solle den betreffenden Kollegen direkt fragen. Dabei sollen Angestellte im Hinblick auf ihre Vorgesetzten nach der Maxime arbeiten, dass „ihre Dringlichkeit nicht zum eigenen Notfall“ wird.

Eine weitere Nutzerin erläutert, wie wichtig es sei, sich gegenüber den Vorgesetzten zu behaupten – etwa wenn man bereits sämtliche Aufgaben innerhalb der regulären Arbeitszeit erledigt hat und dennoch gebeten wird, zusätzliche Arbeit zu übernehmen. Angestellte sollten dann konkrete Beispiele der erbrachten Leistung vorlegen. Dabei rät sie möglichst nüchtern und „emotional neutral“ im Gespräch zu bleiben.

Managing-up: Für eine bessere Beziehung zum Vorgesetzten?

Adam Butler, Chef eines Unternehmens, das sich auf Wohlbefinden am Arbeitsplatz spezialisiert hat, erläutert gegenüber dem Branchenmagazin HR: „Aufwärts zu managen bedeutet im Wesentlichen, den Arbeitsstil des Vorgesetzten zu verstehen und die eigene Herangehensweise so anzupassen, dass der Arbeitsalltag für beide Seiten einfacher wird.“ Andy Molinsky, Professor für Organisationsverhalten an der Brandeis International Business School, bezeichnet den Trend gegenüber dem Business Insider daher auch als „Management der Beziehung, die du mit deinem Chef hast“.

Mit einem offenen Kommunikationsstil könne Managing-up damit auch zum Vorteil für die Beziehungen zu den Vorgesetzten werden, wenn Angestellte ihre Ideen, Bedürfnisse und Vorstellungen gegenüber Führungskräften frei äußern.

Experten warnen vor Managing-up: Strategie kann nach hinten losgehen

Doch die Situation kann Adams zufolge auch schnell kippen: „Wenn der Mitarbeiter eine versteckte Absicht verfolgt, um zu versuchen, den Vorgesetzten zu manipulieren, ist dies ein schlechter Ansatz.“ Vorgesetzte könnten das durchschauen oder es zu ihrem Vorteil nutzen. „So entsteht ein toxisches, ungesundes Arbeitsumfeld, in dem beide Parteien ständig misstrauisch über ihre Schultern schauen müssen“, so Adams weiter.

Auch könnte der Trend nach hinten losgehen, wenn Angestellte das Gefühl bekommen, ihren Vorgesetzten nicht mehr vertrauen zu können und alles selbst überblicken zu müssen. In einem Video mit über 63.000 Aufrufen erklärt so auch eine TikTokerin, dass beim Managing-up ein Ungleichgewicht der Macht entstehe, in dem Arbeitnehmer dazu gezwungen sind, ihre Vorgesetzten zu lenken – ohne dafür angemessen entlohnt zu werden.

Die Idee, die eigenen Vorgesetzten zu lenken, ist nicht neu. Dass dieser Ansatz jedoch gerade wieder frischen Aufwind erfährt, könnte mit dem Wunsch nach mehr Work-Life-Balance und weniger Stress auf der Arbeit der Generation Z zusammenhängen. Das haben auch andere Trends, wie „Quiet Quitting“ gezeigt. Managing-up ist dabei ein neuer Versuch, die eigene Zukunft und Wohlbefinden am Arbeitsplatz selbst zu gestalten.