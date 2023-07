Tausende TikTok-Nutzer diskutieren über ein Insekt, das aussieht, als wäre es eine monstermäßige Mischung aus Skorpion, Spinne und Schmetterling. Was ist es für ein Tier?

Ein Pokémon, ein Monster aus dem Film Alien oder eines aus Jumanji: Nutzer hatten viele Assoziationen bei einem Video, das derzeit auf TikTok viral geht. Es zeigt ein bizarres Insekt, das aussieht, als sei es eine Kreuzung zwischen Skorpion, Schmetterling und Spinne. Es hat einen stabartigen Körper, Beine, die denen von Spinnen ähneln und Flügel, die metallisch blau schimmern. Als wäre das nicht kurios genug, krümmt sich über den sonderbaren Körper noch ein Stachel, der aussieht, als würde er einem Skorpion gehören. Im Video stößt das Insekt den Stachel rhythmisch nach vorne. Das Video wurde mehr als zehn Millionen Mal auf TikTok angesehen.

Der Urheber des Videos gibt an, die Kreatur in Laverton gefilmt zu haben – einer Stadt mitten im westaustralischen Outback. Es ist ein Ort, an den viele der 20.000 Kommentatoren – die meisten stammen offenbar nicht aus Australien – nach dem Ansehen dieses Videos niemals reisen wollen. Für diese TikTok-Nutzer dürfte der australische Kontinent dann allerdings insgesamt nicht betretbar sein, denn das Insekt wurde unter anderem auch im Bundesstaat Queensland gesichtet.

Insekt P. cornutus: Der Stachel ist nichts als Abschreckung

Und auch wenn es wirkt, als sei es ein außerirdisches Monster, ist das Insekt Forschern nicht unbekannt. Laut der australischen Webseite news.com.au, die den australischen Insektenkundler Nikolai Tatarnic befragt hat, handelt es sich bei dem Tier vermutlich um P. cornutus aus der Familie der Gehstockinsekten. Außerdem ist es trotz – oder gerade wegen – seines monströsen Aussehens ungefährlich. Denn mit seinem Stachel spritzt P. cornutus kein Gift. Stattdessen benutzt es ihn, um Fressfeinde abzuschrecken – eine Taktik, die viele Tiere anwenden.