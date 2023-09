Ein kurioser Trend nimmt derzeit auf TikTok an Fahrt auf. Auf der Videoplattform mehren sich Inhalte, wonach ein simpler Trick Frauen zu größeren Brüsten verhelfen soll: die Einnahme von Blütenpollen. Viele Nutzerinnen schwärmen von den Ergebnissen, die sie dadurch für ihre Oberweite erzielt haben wollen. Was ist an der skurrilen Verheißung dran?

Blütenpollen sind die männlichen Fortpflanzungszellen von Blütenpflanzen. Sie werden von den Staubblättern einer Blüte produziert und dienen in der Natur dazu, die weiblichen Fortpflanzungsorgane, die Eizellen in den Fruchtknoten, zu bestäuben. Bienen ernähren damit zudem ihren Nachwuchs. Blütenpollen haben sich jedoch auch als Superfood einen Namen gemacht. So sind die Pollen als kleine Kügelchen etwa im Reformhaus oder Bio-Supermarkt zu erwerben, denn sie enthalten zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe, Proteine, Antioxidantien und sollen – in geringen Mengen verzehrt – dabei helfen, das Immunsystem unterstützen.

TikTokerin begeistert: Eine Körbchengröße mehr nach zehn Monaten?

Mit dem neuen TikTok-Trend gewinnt nun ein weiterer angeblicher Vorteil von Blütenpollen an Bekanntheit: Die Pollen enthalten auch eine gewisse Menge an Phytoöstrogen, wie Ernährungstherapeutin Dr. med. Dent. Aline Birgelen gegenüber dem Schweizer Nachrichtenportal 20 Minuten bestätigt. Das Phytoöstrogen ähnele dem körpereigenen Östrogen und könne, so Birgelen, „im Körper dieselben Rezeptoren wie Östrogen besetzen. Solche Rezeptoren befinden sich auch in den Drüsenzellen der Brust, wodurch rein theoretisch ein Wachstum der Brustdrüsen angeregt werden könnte.“

Diese Hypothese wird gerade in den sozialen Medien befeuert. Nach zehn Monaten eine Körbchengröße mehr – das behauptet unter anderem die TikTokerin Camila Elle und liefert dazu Vorher-Nachher-Bilder. Sie rät dazu, die Einnahme der Pollen vorsichtig zu starten und langsam zu erhöhen. Dabei bezieht sie sich ausdrücklich auf ihre eigene Erfahrung und keine wissenschaftliche Einschätzung. In der Kommentarspalte zeigen sich viele Userinnen begeistert: „Wir brauchen das!“, schreibt eine.

#fyp ♬ original sound - Camila Elle @camilaelle Replying to @Sammy Dy before and after of taking bee pollen consistently for 10 months - just my personal experience - not sponsored by an ingredient 😂🐝❤️ - please read my last videos caption about dosing. It is SO IMPORTANT to test for allergic reaction. If it is your very first time of taking bee pollen, take 1-2 granules your first day - if no allergic reaction you can SLIGHTLY increase to a couple of granules. Increase dosage slowly. - i’m not stating this as a scientific fact, just as my personal experience. - bee pollen has so many health benefits, and a yummy topping on foods! it helps to strengthen immune system, more energy, antioxidant etc. #beepollen

Blütenpollen für größere Brüste: Experten warnen

Doch als besonders effektiv schätzt die Expertin die Wirkung der Pollen nicht ein. „Die weibliche Brust besteht auch aus Fett, worauf die Phytoöstrogene keinen Einfluss haben“, wird Birgelen in dem Beitrag zitiert. Für den Effekt einer vergrößerten Oberweite dank Blütenpollen gibt es zudem keinerlei wissenschaftliche Basis, wie es in einem Bericht des Nachrichtenportals Focus heißt. Zudem sei eine Einnahme mit etlichen gesundheitlichen Risiken verbunden. Es drohen demnach nicht nur allergische Reaktionen, sondern Blütenpollen können auch mit krebserregenden Substanzen belastet sein.

Einen weiteren negativen Aspekt steuert Bienenaktivist Quentin Kupfer auf seinem Instagram-Account bei. Der Trend, Blütenpollen in großen Mengen zu kaufen, könne dazu führen, dass den Bienen ein wichtiger Teil ihrer Nahrung entzogen wird.

Angesichts dieser Tatsache schlussfolgert auch Ernährungsexpertin Birgelen: „Ich würde sehr davon abraten, Blütenpollen in dem Zusammenhang zu konsumieren.“ Der aktuelle Hype zeigt ihrer Ansicht nach, dass die Unsicherheit von jungen Frauen in sozialen Medien abermals einen fragwürdigen Nährboden findet.