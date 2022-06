Die Brachial-Rocker von Rammstein haben mit ihrer aktuellen Platte „Zeit“ den Spitzenplatz der Offiziellen Deutschen Album-Charts zurückerobert. Die Berliner Band um Sänger Till Lindemann setzte sich vor Andreas Gabalier und dessen neues Album „Ein neuer Anfang“, wie GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mitteilte. Mit ihrem am 29. April erschienenen Album „Zeit“ sind Rammstein nun zum vierten Mal auf Platz eins.

Ebenso wie Andreas Gabalier ist auch Rapper Drake neu dabei - mit seinem Album „Honestly, Nevermind“ kommt er auf Platz drei. Die südkoreanische Boyband BTS - in der Vorwoche noch Spitzenreiter der Album-Charts - folgt mit „Proof“ auf Platz vier; um die K-Pop-Band hatte es zwischenzeitlich Aufregung wegen einer angeblichen Auflösung gegeben. Die britische Rockband Queen beschließt die Top Five mit „The Platinum Collection - Greatest Hits I, II & III“.

Die Single-Charts werden angeführt von einem Ballermann-Hit: Der Partyschlager „Layla“ von DJ Robin & Schürze lande „sensationell“ auf Platz eins, berichtete GfK Entertainment. Das Lied erklimme „nach einem Monat kontinuierlicher Leistungssteigerung erstmals den Thron der Offiziellen Deutschen Single-Charts“.

Dahinter folgen „Ohne Benzin“ von Domiziana, „Beautiful Girl“ von Luciano, „Running Up That Hill“ von Kate Bush und „As It Was“ von Harry Styles. Die britische Sängerin Kate Bush (63) hatte sich kürzlich erstaunt gezeigt über ihren späten und überraschenden Charts-Erfolg. Ihr im Jahr 1985 veröffentlichter Song „Running Up That Hill“ spielt in der Netflix-Serie „Stranger Things“ eine tragende Rolle und stürmt seit dem Erscheinen der aktuellen Staffel die Charts.