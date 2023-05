Video: Till Lindemann stürzt bei Rammstein-Konzert in Vilnius von der Bühne

Bei einem Konzert in Vilnius versetze Sänger Till Lindemann mit einem Sturz Bandmitglieder und Rammstein-Fans in Schrecken. Ob er verletzt wurde, ist unklar.

Rammstein-Sänger Till Lindemann ist bei einem Konzert in der litauischen Hauptstadt Vilnius von der Bühne gestürzt. In einem auf Facebook verbreiteten Video ist zu sehen, wie sich Lindemann zum Ende des Konzerts am Montagabend von den Fans verabschiedet. Er läuft zurück, stürzt und fällt in die Tiefe.

In dem Video sieht man außerdem, wie andere Rammstein-Mitglieder ihm erschrocken hinterhergucken. Wie das Magazin Metal Hammer berichtet, soll Lindemann eine Treppe runtergefallen sein, die von der Bühne runterführte

Ob sich Lindemann verletzt hat, ist unklar. Der Sturz scheint aber nicht so schlimm gewesen sein. Kurz darauf bestiegen die Musiker zum Konzert-Ende einen Fahrstuhl, der sie über die Bühne führte. Der 60-Jährige war dabei. Lindemann winkte der Menge, schien den Sturz gut überstanden zu haben. Die Band selbst hat sich zu dem Vorfall nicht geäußert.