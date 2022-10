Till Lindemann verschiebt „Ich hasse Kinder“-Tour

Für die Rockfans ist es eine schlechte Nachricht: Rammstein-Frontmann Till Lindemann hat „schweren Herzens“ seine Solo-Tour „Ich hasse Kinder“ auf nächstes Jahr verschoben. Die Konzerte soll nun im Herbst 2023 stattfinden, heißt es auf seiner Webseite.

Die Entscheidung sei „aus Gründen“, die man nicht beeinflussen könne, getroffen worden. „Unser Plan, die Shows in so vielen Städten wie möglich in diesem kurzen Zeitraum zu präsentieren, erwies sich als unmöglich“, erklärt der Sänger. So führt er die „Corona-Epidemie“ als Ursache an, die dafür sorgte, dass alle anderen Konzerttermine ebenfalls verschoben werden mussten. Nun mangele es an verfügbaren Veranstaltungsorten. Die bereits erworbenen Tickets behalten laut Lindemann ihre Gültigkeit.

Till Lindemann hat seit 2020 mehrere Songs unter seinem eigenen, kompletten Namen veröffentlicht. Zuletzt erschien im Mai 2021 sein Song „Ich hasse Kinder“.

Doch auch mit Rammstein ist Till Lindemann nach wie vor aktiv. Unter anderem in Berlin (15. und 16. Juli) wird es 2023 zwei Konzerte von Rammstein geben.