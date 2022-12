Tim Raue: Politiker mögen kein Rumjammern Die Senkung des Mehrwertsteuersatzes von 19 auf 7 Prozent in der Gastronomie ist nicht vom Himmel gefallen. Der Berliner Koch hat dazu nicht zuletzt mit Poli... dpa

ARCHIV - Der Berliner Sternekoch Tim Raue nimmt an der Vorstellung des Programms des Feinschmeckerfestivals «eat! Berlin» teil (2019). Christoph Soeder/dpa

Berlin -In Gesprächen mit Politikern lässt sich nach Einschätzung des Berliner Sternekochs Tim Raue durchaus etwas bewegen. „Wir haben zum Beispiel die Senkung der Mehrwertsteuer mit in die Wege geleitet, Tim Mälzer hat ein paar Wege geebnet bis in die Bundesregierung“, sagte Raue (48) im Interview mit dem „Tagesspiegel“ (Sonntag).