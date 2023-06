Timmendorfer Strand: 20-Jähriger nach Badeunfall in der Ostsee gestorben

Auch in der Ostsee kann es teilweise zu starken Strömungen kommen. Zwei Männer haben das offenbar unterschätzt. Für einen 20-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Ein 20-Jähriger ist nach einem Badeunfall am Timmendorfer Strand gestorben. Der Heranwachsende aus Ratekau im Kreis Ostholstein geriet beim Schwimmen unter Wasser, wie die Polizei am Dienstag mitteilt. Retter holten den jungen Mann noch lebend aus der Ostsee. Nach weiteren Reanimationsversuchen verstarb er jedoch im Krankenhaus einige Stunden später. Die Polizei hatte zunächst von einem ertrunkenen 18-Jährigen berichtet. Am Mittag korrigierte sie das Alter des Verstorbenen auf 20 Jahre.

Auch ein weiterer junger Mann musste fast zeitgleich gerettet werden. Der 23-Jährige sei nach Angaben der Lübecker Polizei ebenfalls wiederbelebt worden – jedoch erfolgreich. Nach ersten Erkenntnissen hätten die zwei Männer die Strömung unterschätzt.

Ostsee: Zeugen retten in Not geratenen 23-Jährigen

Zunächst hatten Zeugen den um Hilfe rufenden 23-Jährigen bemerkt und zogen ihn an den Strand, wo Rettungskräfte mit einer erfolgreichen Wiederbelebung begannen. Zeitgleich bemerkten Zeugen die Gruppe um den 20-Jährigen, die um ihr Leben kämpfte. Währenddessen sich der in etwa gleichaltrige Begleiter noch knapp retten konnte, versank der 20-Jährige.

Am selben Strandabschnitt hatten bereits am Sonntag sieben Menschen aus der Ostsee gerettet werden müssen. Es handelte sich dabei um einen zehn Jahre alten Jungen und sechs seiner Angehörigen. Auch sie hatten die an dieser Stelle besonders starke Unterströmung unterschätzt. Zwischenzeitlich wurde wegen der Strömung ein Badeverbot verhängt.