AfD-Chef Tino Chrupalla ist in Ingolstadt von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden. Während einer AfD-Wahlkampfveranstaltung am Mittwoch auf dem Ingolstädter Theaterplatz sei es zu dem medizinischen Notfall gekommen, wie die Passauer Neue Presse berichtet. Die AfD geht in einer ersten Stellungnahme davon aus, dass die ärztliche Behandlung aufgrund eines tätlichen Angriffs auf ihren Parteivorsitzenden notwendig wurde.

Chrupalla habe es nur mit Unterstützung in den Krankenwagen geschafft und sei gestützt worden, heißt es in der Passauer Neuen Presse. Der Parteichef habe kurz nach seiner Ankunft auf dem Theaterplatz einige Selfies gemacht und sei dann zusammengebrochen, berichtet die Zeitung unter Berufung auf Zeugen.