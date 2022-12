Tipps und Tricks: Was tun, wenn das Fahrradschloss eingefroren ist?

Wer bei der aktuellen Eiseskälte gut eingemummelt mit dem Fahrrad losfahren will, kann eines nicht gebrauchen: ein eingefrorenes Fahrradschloss. Um das schnell aufzubekommen, eignen sich spezielle Schlüssel- und Enteisungssprays. Am besten sorgt man aber im Vorfeld dafür, dass das Schloss nicht so einfach einfrieren kann.

So sollte das Schloss spritzwassergeschützt am Rad montiert oder vor Wasser geschützt etwa im Rucksack transportiert werden. Nach dem Abschließen kann der Schließmechanismus verdeckt werden, auch mit eigenen Deckeln oder Kappen.

Ein Trick, der Radfahrern beim Öffnen helfen kann ist heißes Wasser: Wer von Zuhause losradelt kann zuvor etwas Wasser im Wasserkocher erwärmen und vor der Tür über sein oder ihr Fahrradschloss gießen. Doch dabei ist auch Vorsicht geboten. Das Schloss sollte zugleich getrocknet und etwa im Rucksack transportiert werden, damit es nicht gleich wieder zufriert.

Denn auch häufige Schwankungen zwischen warm und kalt sind zu vermeiden, sie begünstigen die Bildung von Kondenswasser. Ein feuchtes Schloss kann durchtrocknet werden, wenn es über Nacht auf der Heizung liegt. Vorsorglich hilft ein regelmäßiger Spritzer Öl in den Schließzylinder vor schnellem Zufrieren.

Vorsicht mit dem Feuer

Im absoluten Notfall kann auch ein Feuerzeug zum Auftauen taugen, indem man vorsichtig den Schlüssel erwärmt und so versucht, ins Schloss zu kommen. Aber Vorsicht: Es gibt billige Schlösser mit verbautem Kunststoffzylinder, der schmelzen kann, so der pd-f.

Aber auch bei hochwertigem Zylinder aus Metall kann die Plastikeinfassung im Extremfall schmelzen. Zudem kann man sich die Finger verbrennen. Also besser Sprays nutzen und das Schloss von vornherein vor dem Zufrieren schützen.