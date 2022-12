Tirol: Zwei 17-Jährige aus Deutschland sterben bei Skiunfall

Berichten zufolge kamen die beiden Jugendlichen mit hoher Geschwindigkeit von der Piste ab und stürzten 50 bis 60 Meter ab. Sie starben noch an der Unfallstelle.

Das Skigebiet Steinplatte in Tirol. Hier starben die beiden Jugendlichen. Imago/Imagebroker

Bei einem Skiunfall in Tirol sind österreichischen Medienberichten zufolge zwei Jugendliche aus Deutschland gestorben. Wie Krone.at und die Tiroler Tageszeitung übereinstimmend schreiben, verunglückten die 17-Jährigen am Mittwoch in Waidring im Skigebiet der Steinplatte.

Laut Zeugenaussagen fuhren die beiden Jugendlichen mit sehr hoher Geschwindigkeit auf einer roten Piste talabwärts und kamen dabei von der Piste ab. Sie stürzten den Berichten zufolge 50 bis 60 Meter über steiles und mit Steinen durchsetztes Wiesengelände ab.

Unfallzeugen leisteten sofort Erste Hilfe, auch Rettungshubschrauber rückten an, doch die beiden jungen Männer starben laut der Polizei noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen.