Wegen der Festnahmen mehrerer Monarchie-Gegner während der Zeremonien nach dem Tod der Queen zeigen sich Experten besorgt über ein Klima der Einschüchterung in Großbritannien.

Ruth Smeeth, die Chefin der Organisation Index on Censorship, bezeichnete die Ereignisse der BBC zufolge als „sehr besorgniserregend“ und forderte, die royalen Zeremonien dürften weder absichtlich noch unbeabsichtigt die Meinungsfreiheit der Bürger einschränken.

Landesweit mehrere Festnahmen

In Schottland wurden in den vergangenen Tagen zwei 22-Jährige wegen Landfriedensbruchs festgenommen, die bei der Ausrufung des neuen Königs Charles III. sowie einem Trauerzug für die Queen protestiert hatten.

Auch in der englischen Universitätsstadt Oxford gab es eine Festnahme. Außerdem zeigten Videoaufnahmen aus London, wie die Polizei eine Frau mit einem Schild mit der Aufschrift „Not my King“ (Deutsch: „Nicht mein König“) vom Eingang des Parlament wegschickte.

Videos zeigen Festnahme in Edinburgh

In den sozialen Netzwerken häufen sich Videos, die Festnahmen in Großbritannien zeigen. In diesem Tiktok-Video der Nutzerin Vanessa nimmt die britische Polizei offenbar einen jungen Mann fest, der bei der Trauerzeremonie für die verstorbene britische Königin „Andrew, you are a sick old man“ (Deutsch: „Andrew, du bist ein kranker alter Mann“) zu Prinz Andrew gerufen haben soll.

Hintergrund der verbalen Attacke sind diverse Anschuldigungen, dass Prinz Andrew Verbindungen zu dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gehabt haben soll. Im Mai 2020 wurde bekanntgegeben, dass der Sohn von Königin Elizabeth II. nicht mehr das britische Königshaus vertritt.

Im Kommentarbereich des Videos solidarisierten sich viele Nutzer mit dem festgenommenen jungen Mann. So schrieb beispielsweise der Nutzer „always.humble“:„Endlich sagte ihm mal jemand das, was ein Richter zu ihm sagen sollte.“

Ein weiteres Video, hochgeladen von dem Tiktok-Nutzer „shizzlesbadtakes“ zeigt, was vor der Festnahme geschah. Der Vorfall habe sich laut dem Video in der schottischen Hauptstadt Edinburgh ereignet, als der Sarg der Queen durch die Straße fuhr.

Polizei greift laut Organisation vielerorts hart durch

Jodie Beck von der Organisation Liberty sagte der BBC zufolge, es sei sehr beunruhigend, dass die Polizei ihre Befugnisse in einer hart durchgreifenden und bestrafenden Art und Weise nutze.

„Die Möglichkeit zum Protest ist kein Geschenk des Staates, sie ist ein Grundrecht“, sagte Beck. Die Londoner Metropolitan Police wies auf die enorme Herausforderung für die Polizei bei den royalen Massenereignissen hin, versicherte jedoch auch, die Öffentlichkeit habe ein Recht auf Protest.